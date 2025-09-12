Direktzug zwischen Wien und Bozen wird eingestellt, neue Regionalzüge nach Innsbruck

Die Südtiroler Landesregierung beschloss, den Vertrag mit den ÖBB nicht über das kommende Jahr hinaus fortzuführen. Dafür soll es neue Regionalzüge zwischen Südtirol und Innsbruck geben.

Die direkte Bahnverbindung mit ÖBB-Railjets zwischen Wien und Bozen wird eingestellt. Die Südtiroler Landesregierung beschloss, den Vertrag mit den ÖBB nicht über 2026 hinaus fortzuführen, hieß es in einer Aussendung. Die Verbindung sei „von Ausfällen und Verspätungen geprägt“ gewesen. Ab Dezember 2026 will man stattdessen auf neue grenzüberschreitende Regionalzüge im Stundentakt zwischen Südtirol und Innsbruck setzen. Ein Umstieg am Brenner soll dann nicht mehr nötig sein.

„Wir haben die Verantwortung, in einen öffentlichen Verkehr zu investieren, der für die Menschen wirklich funktioniert“, begründete Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider (SVP) die Entscheidung. Damit schaffe die Landesregierung „finanzielle Spielräume, um das tägliche Angebot zu stärken und Alternativen zu bieten, die häufiger, zugänglicher und verlässlicher sind.“ Mit dem Auslaufen des Vertrages würden in den drei darauffolgenden Jahren rund 4,85 Mio. Euro frei.

„Langfristige Strategie“