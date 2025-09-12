Auto geriet auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Frontalunfall in Thiersee

Eine Frau und ein Mann wurden am Donnerstagabend bei einem schweren Unfall auf der Thierseer Landesstraße verletzt.

In Thiersee wurden am Donnerstagabend zwei Personen bei einem Frontalunfall verletzt. Ein 47-Jähriger geriet laut Polizei gegen 19.15 Uhr bei der Fahrt auf der Thierseer Landesstraße in Richtung Vorderthiersee in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Das Auto prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 36-Jährigen.

Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall verletzt – wie schwer, ist nicht bekannt. Die 36-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber und der 47-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.