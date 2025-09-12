Wollte Auto im Internet kaufen: Tiroler überwies Betrügern fünfstelligen Betrag

Mehrere Zehntausend Euro hat ein Tiroler an Internetbetrüger verloren. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land wollte im Juli über eine Plattform ein Fahrzeug kaufen. Daraufhin wurde er von einer vermeintlichen Transportfirma kontaktiert, die ihn „durch Angabe diverser Gründe zur Überweisung mehrerer Geldbeträge auf ein französisches Konto verleitete“, berichtet die Polizei.