Zehntausende Euro verloren
Wollte Auto im Internet kaufen: Tiroler überwies Betrügern fünfstelligen Betrag
Mehrere Zehntausend Euro hat ein Tiroler an Internetbetrüger verloren. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land wollte im Juli über eine Plattform ein Fahrzeug kaufen. Daraufhin wurde er von einer vermeintlichen Transportfirma kontaktiert, die ihn „durch Angabe diverser Gründe zur Überweisung mehrerer Geldbeträge auf ein französisches Konto verleitete“, berichtet die Polizei.
Einige Wochen später spielte sich dasselbe Muster mit einem vermeintlichen Notar ab, diesmal überwies der Tiroler mehrere Beträge auf ein britisches Konto. Das Fahrzeug wurde dennoch nicht geliefert. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (TT.com)