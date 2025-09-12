2,25 Prozent im Schnitt
Nicht alle Pensionisten bekommen volle Inflation: So begründet die Koalition ihren Plan
Die mehr als 2,5 Pensionistinnen und Pensionisten bekommen im nächsten Jahr ein Plus von durschnittlich 2,25 Prozent. Die Chefinnen des Seniorenrates lehnen diese Staffelung ab.
© BARBARA GINDL
ÖVP, SPÖ und NEOS wollen 350 Millionen Euro sparen, indem sie Pensionen über 2500 Euro im kommenden Jahr nur um den Fixbetrag von 67,50 Euro erhöhen. Sozialministerin Schumann bedauert, hält die Vorgangsweise aber für fair.