Laufen für die eigene Tasche – wie im Außerfern die Klassenkasse aufpoliert wird

Der Reuttener Rotary-Lauf steht bevor. Über 1000 Teilnehmende werden erwartet, vor allem Schulklassen. Der Club macht dafür alle personellen Reserven mobil.

Reutte – Leicht tun sich die Rotarier und Rotarierinnen des grenzüberschreitenden Clubs Reutte/Füssen gerade nicht, wenn sie den inzwischen 11. Rotary-Stundenlauf über die Bühne bringen. Viele Klubmitglieder sind nicht mehr die Jüngsten, die Arbeiten ungewohnt und der Aufwand ist enorm. Trotzdem geht man die Aufgabe frohen Mutes an und wird es wieder schaffen.

Der Lohn der Mühen: Tausende Euro können an teilnehmende Schulen im Raum Reutte und Allgäu übergeben, die Klassenkassen aufpoliert werden. Vergangenes Jahr wurden über 14.000 Euro ausgeschüttet. Finanziert wird das Spektakel hauptsächlich durch die heimische Wirtschaft.

Gutscheine der Kaufmannschaft

Am Freitag, dem 19. September, um 17.30 Uhr erfolgt der Startschuss im Reuttener Obermarkt auf Höhe der Sparkasse. Dann geht es eine Stunde lang „rund“. Erwachsene und Jugendliche laufen auf teils eigenen Parcours ihre Runden.

Die Rotarier hoffen, dass sich zu dem Bewegungsfest neben den von den Schulen organisierten Klassen auch weitere Läufer und Läuferinnen individuell anmelden, um die Schallmauer von 1200 Teilnehmern zu überschreiten. Eine Einzelanmeldung kostet 15 Euro – jeder Cent zählt. Die besten drei, also jene, die am meisten Runden in einer Stunde drehen konnten, erhalten je einen Gutschein der Kaufmannschaft Reutte.

Müll wird stark reduziert

Aufgrund des großen Müllaufkommens bei vergangenen Veranstaltungen, den die Rotarier danach persönlich beseitigen mussten, wird es heuer entlang der Strecke keine „Wassergaben“ mit Plastikbechern mehr geben. Wer Flüssigkeit benötigt, muss sie selbst mitbringen, erklärt der Veranstalter.