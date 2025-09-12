Frisches vom Feld in Innsbruck: Gemüsemarkt feiert Premiere

Vom 12. bis zum 14. September findet erstmals am Innsbrucker Marktplatz der „Kraut & Knolle“-Gemüsemarkt statt. Der Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag.

Innsbruck – In den kommenden Tagen herrscht am Marktplatz in Innsbruck buntes Treiben. Von Freitag bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher dort im Rahmen des „Kraut & Knolle“-Markts von 9 bis 16 Uhr nicht nur saisonales Gemüse, sondern auch bäuerliche Produkte und handgemachte Spezialitäten mitnehmen. Musikalisch wird die Veranstaltung täglich von verschiedenen Musikgruppen, organisiert vom Tiroler Volksmusikverband, begleitet. Für die jungen Gäste gibt es am Freitag ein Kinderprogramm, wie das Innsbruck Marketing in einer Aussendung mitteilt.

Kraut & Knolle Details und Infos zu den AusstellerInnen gibt es HIER.

Neben dem Innsbruck Marketing sind die Tiroler Gemüsebauern und die Landwirtschaftskammer Tirol an der Veranstaltung beteiligt. Stefan Müßigang, Obmann des Vereins Tiroler Gemüsebauern, betont: „Kraut & Knolle“ stehe nicht nur für frische und hochwertige Lebensmittel, sondern auch dafür, dass kurze Wege zur Qualität beitragen.

Auch Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, verweist auf die Bedeutung der Markttage: „Als Landwirtschaftskammer ist es uns wichtig, den direkten Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten zu unterstützen und das Bewusstsein für regionale Lebensmittel zu stärken.“

Festumzug als Höhepunkt

Der Höhepunkt der Markttage ist der Festumzug am Sonntagvormittag. Um 11 Uhr ziehen die Tiroler Gemüsebauern mit Wägen vom Franziskanerplatz zum Marktplatz. Begleitet werden sie von der Stadtmusikkapelle Innsbruck-Arzl.