Auch Gewitter möglich
Fällt das Wochenende schon wieder ins Wasser? So wird das Wetter in Tirol
Ein Tief über den britischen Inseln bringt auch für Tirol immer wieder Störungen und Regen. Die eine oder andere Runde geht sich da und dort aber doch aus – wie bei Brigitte Ennemoser, die beim beim Petersburger See in Silz gleich zweimal auf Burg St. Petersberg blicken konnte.
© Axel Springer, Leserfoto: Brigitte Ennemoser
Die Tage, in denen sich der Spätsommer gegen den nahenden Herbst durchsetzen könnte, sind bald gezählt. Ein Tief über den britischen Inseln, das immer wieder Störungen nach Tirol schickt, macht es den höheren Temperaturen derzeit zusätzlich schwer.
Der Donnerstag war untertags noch einmal sonnig und spätsommerlich warm in Tirol, ehe der Abend mit Regen für Abkühlung sorgte. Davon wird sich das Wetter zumindest für ein paar Tage nur langsam erholen.