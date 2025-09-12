Trump gibt nach Kirk-Attentat Festnahme von Verdächtigem bekannt

Washington – Nach dem tödlichen Anschlag auf den ultrarechten US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump einen Tatverdächtigen gefasst. "Ich glaube, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News. Demnach befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Eine Person, die den Verdächtigen kenne, habe ihn angezeigt. Der 31-jährige Kirk war ein einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps.