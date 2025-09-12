Rechtsanspruch ab 1. Dezember

Kinderbetreuung: Regierung mottet Pilotregionen ein, „Kalt-Start“ für landesweites Projekt

Landeshauptmann Anton Mattle und Bildungslandesrätin Cornelia Hagele verkürzen die Testphase für die Anmeldeplattform auf vier Wochen.
Manfred Mitterwachauer

Die schwarz-rote Landesregierung freut sich über die Finanz-Einigung mit dem Gemeindeverband zum „Recht auf Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes“. Still und heimlich wurden aber gleichzeitig die sechs Pilotregionen, die das System auf Herz und Nieren testen sollten, de facto wieder eingemottet.