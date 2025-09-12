Holzplatten kippten um
Holzplatten kippten um: Zwei Lehrlinge bei Arbeitsunfall in Kramsach schwer verletzt
Bei einem Arbeitsunfall in einem Fertigungsbetrieb in Kramsach sind am Freitagvormittag zwei Lehrlinge schwer verletzt worden. Der 15-Jährige und der 17-Jährige wollten gegen 8.30 Uhr Holzplatten für den Zuschnitt von einem Stapler abladen und an eine Wand stellen. Plötzlich kippten alle abgestellten Holzplatten nach vorne.
Der 17-Jährige wurde dabei im Bereich des Beckens und der 15-Jährige mit dem linken Arm eingeklemmt. „Beide Lehrlinge erlitten bei diesem Unfall schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert“, so die Polizei. (TT.com)