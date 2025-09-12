Großeinsatz der Feuerwehr: Wohnhaus in Mayrhofen steht in Vollbrand

Am frühen Freitagnachmittag ist in Mayrhofen in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Eine hohe Rauchsäule steigt über dem Ortsteil Hollenzen auf.

Mehrere Feuerwehren aus Mayrhofen, Ramsau, Schwendau und Uderns stehen im Einsatz, sowie die Rettung und Polizei. Ersten Informationen zufolge dürften sich keine Personen mehr im Haus befinden.