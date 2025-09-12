NGOs gegen Kaunertal-Ausbau

Umstrittener Kraftwerksausbau: Alpenvereine wollen in UVP-Verfahren mitreden

Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle erläutert das Ausbauvorhaben im Kaunertal. Im Platzertal wird ein neuer Speicher mit einem Fassungsvermögen von 42 Millionen Kubikmetern Wasser errichtet.
Peter Nindler

Am Freitag hat die öffentliche Auflage der vom Landesenergieversorger Tiwag eingereichten Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Kaunertal geendet. Die Alpenvereine in Österreich und Deutschland haben Parteistellung im Verfahren beantragt.