NGOs gegen Kaunertal-Ausbau
Umstrittener Kraftwerksausbau: Alpenvereine wollen in UVP-Verfahren mitreden
Tiwag-Bauvorstand Alexander Speckle erläutert das Ausbauvorhaben im Kaunertal. Im Platzertal wird ein neuer Speicher mit einem Fassungsvermögen von 42 Millionen Kubikmetern Wasser errichtet.
Am Freitag hat die öffentliche Auflage der vom Landesenergieversorger Tiwag eingereichten Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Kaunertal geendet. Die Alpenvereine in Österreich und Deutschland haben Parteistellung im Verfahren beantragt.