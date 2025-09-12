Hotelier in Wattens brutal überfallen: Polizei veröffentlicht Phantombild eines Täters

Nach dem brutalen Überfall auf einen Hotelier Ende August in Wattens ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach den zwei Tätern. Mithilfe eines Phantobildes eines der Täter sowie genaueren Beschreibungen der beiden Männer hoffen die Ermittler, das Duo bald fassen zu können.

Wie berichtet, hatten zwei mit Kapuzenpullovern vermummte Männer am 29. August gegen 22.15 Uhr den 79-jährigen Hotelier in den Privaträumen seines Hotels überwältigt, gefesselt und unter massiver Gewaltanwendung Geld gefordert. Mit der Beute in unbekannter Höhe ergriffen die beiden anschließend die Flucht. „Ich war nur froh, dass sie mich am Leben gelassen haben“, sagte Hotelier Johann Grander später der TT.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1 (im Bild) Männlich, 30–45 Jahre

ca. 178 cm groß

ca. 80–85 kg schwer

trainiert, nicht dick

blasses Gesicht, Narbe oder Schatten im Mundwinkel

Optische Brille

trug schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose und weiße Handschuhe

Täter 2 Männlich, Alter und Größe unbekannt

trug schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Kunstfaser-Hose

Die Polizei ersucht die Bevölkerung, Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu den Tätern beim Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133/70-3333 zu melden. (TT.com)