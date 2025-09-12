Vermeintliche Drohung gegen Telfer Schulen war Falschmeldung

Angeblich hatte es am Freitag Drohungen gegen zwei Schulen in Telfs gegeben. Die Polizei gab am Nachmittag Entwarnung.

Am Freitag gingen bei der Polizei Telfs Meldungen über eine Bedrohung von zwei Schulen im Ort ein. Sofort wurden Ermittlungen eingeleitet. Eltern und SchülerInnen – auch von benachbarten Schulen – wurden darüber und über eine erhöhte Polizeipräsenz informiert. Der Unterricht fand normal statt.