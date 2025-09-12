Vermeintliche Drohung gegen Telfer Schulen war Falschmeldung
Angeblich hatte es am Freitag Drohungen gegen zwei Schulen in Telfs gegeben. Die Polizei gab am Nachmittag Entwarnung.
Am Freitag gingen bei der Polizei Telfs Meldungen über eine Bedrohung von zwei Schulen im Ort ein. Sofort wurden Ermittlungen eingeleitet. Eltern und SchülerInnen – auch von benachbarten Schulen – wurden darüber und über eine erhöhte Polizeipräsenz informiert. Der Unterricht fand normal statt.
„Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdungslage in einer Schule in Telfs gegeben“, teilte die Polizeipressestelle am Nachmittag mit. Wie sich bei der Befragung von Schülerinnen und Schülern herausstellte, handelte es sich um eine durch den „Stille Post Effekt“ verfälschte Nachricht. Die Ermittlungen in dem betreffenden Fall waren bereits abgeschlossen und der Sachverhalt wurde an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)