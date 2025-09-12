Internet-Betrug kostete Ehepaar im Bezirk Schwaz mehrere zehntausend Euro

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Schwaz erlitt durch einen seit Juli andauernden Betrug erheblichen finanziellen Schaden. Die beiden stießen im Netz auf die Seite einer angeblichen Investmentfirma, die immense Gewinne versprach. Zu Beginn reichte die Überweisung eines kleinen Betrags. Die Kriminellen konnten die Tiroler dann zu zwei weiteren Zahlungen auf ausländische Konten verleiten.