Bank verhinderte Schlimmeres
Internet-Betrug kostete Ehepaar im Bezirk Schwaz mehrere zehntausend Euro
Ein Ehepaar aus dem Bezirk Schwaz erlitt durch einen seit Juli andauernden Betrug erheblichen finanziellen Schaden. Die beiden stießen im Netz auf die Seite einer angeblichen Investmentfirma, die immense Gewinne versprach. Zu Beginn reichte die Überweisung eines kleinen Betrags. Die Kriminellen konnten die Tiroler dann zu zwei weiteren Zahlungen auf ausländische Konten verleiten.
Dem Ehepaar wurde eine weitere hohe Gewinnauszahlung vorgetäuscht, worauf dieses einen Kredit aufnahm, um die Summe an die Betrüger zu überweisen. Die Bank konnte die Überweisung rechtzeitig stoppen. Bis dahin entstand bereits ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)