Westen befürchtet neue Eskalation: Russland und Belarus starteten Großmanöver

Polen schloss nach der Drohnen-Attacke und angesichts der Militärübung seine Grenze zu Belarus und betont Solidarität mit der Ukraine.

Minsk – Russland und Belarus haben am Freitag eine gemeinsame großangelegte Militärübung begonnen. Das Manöver mit dem Namen „Sapad 2025“ („Westen 2025“) finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die seit Längerem geplante Übung startete zwei Tage nach dem Abschuss mutmaßlicher russischer Drohnen über dem NATO-Land Polen. Die NATO wirft Russland eine gezielte Provokation vor und beobachtet das Manöver mit Argusaugen.

Polen schloss Grenze zu Belarus

Ziel des bis zum 16. September geplanten Manövers sei es, die Fähigkeiten von Kommandeuren und Stäben sowie die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Truppen zu verbessern, teilte das Moskauer Ministerium auf Telegram mit. In einer ersten Phase sollen die Truppen die Abwehr eines Angriffs auf Russland und dessen Verbündeten Belarus simulieren. Die zweite Phase konzentriere sich auf die „Wiederherstellung der territorialen Integrität des Unionsstaates und die Zerschlagung des Feindes“, hieß es weiter. Nach offiziellen Angaben sollen 13.000 Soldaten teilnehmen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete westliche Befürchtungen wegen des russisch-belarussischen Großmanövers für unbegründet. „Aber jetzt nimmt das westliche Europa uns gegenüber eine feindliche Haltung ein, und das führt zu einer emotionalen Überforderung dieser Länder“, sagte er. Polen beschloss, seine Grenze zu Belarus wegen des Manövers zu schließen. Bereits vor dem Drohnen-Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die bevorstehenden „Sapad“-Manöver als „sehr aggressiv“ bezeichnet.

Solidaritätsbesuch in der Ukraine