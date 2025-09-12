Volksmusik trifft Kabarett: Franz Posch und Markus Koschuh in Nußdorf-Debant

Am 20. September 2025 erwartet die Besucher im Kultursaal Debant ein außergewöhnlicher Abend. Unter dem Titel "Quetschn trifft Schmäh" vereinen Franz Posch und Markus Koschuh Volksmusik und Kabarett.

Nußdorf-Debant – Die Marktgemeinde Nußdorf-Debant lädt zu einem Abend der besonderen Art. Mit Franz Posch und Markus Koschuh treffen zwei Ausnahmekünstler aufeinander, die in ihren jeweiligen Genres zu den Besten gehören.

Franz Posch, bekannt als Virtuose auf der Ziehharmonika und Kenner der Volksmusik, wird sein musikalisches Können unter Beweis stellen. Markus Koschuh hingegen bringt als Meister des Kabaretts die humorvolle Seite in die Veranstaltung.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Eventinfos: