Rad-Star Philipsen gewinnt Sprint vor großem Vuelta-Showdown
Nach dem Sieg des Belgiers Jasper Philipsen geht es am Samstag bei der Vuelta ins große Finale. Tirols Rad-Star Felix Gall fehlt als Siebenter viel auf das Stockerl.
Guijuelo ‒ Der Belgier Jasper Philipsen hat am Freitag im Massensprint die 19. Etappe der Vuelta über 162 km von Rueda nach Guijuelo gewonnen. Der 27-Jährige feierte vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Orluis Aular seinen bereits dritten Sieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt, zum Abschluss am Sonntag in Madrid erhält er noch eine weitere Chance. Insgesamt war es der sechste Vuelta-Etappensieg für den Alpecin-Teamkollegen von Tobias Bayer, bei der Tour de France hält er bei zehn.
In der Gesamtwertung sicherte sich Spitzenreiter Jonas Vingegaard bei einem Zwischensprint vier Bonus-Sekunden. Der Däne führt vor der entscheidenden Bergankunft am Bola del Mundo am Samstag dadurch 44 Sekunden vor Joao Almeida. Felix Gall ist 5:24 Minuten zurück Siebenter. Auf den fünften Rang fehlt dem Osttiroler eine Minute, der Abstand zum drittplatzierten Thomas Pidcock beträgt beinahe drei Minuten. (APA)