Rad-Star Philipsen gewinnt Sprint vor großem Vuelta-Showdown

Nach dem Sieg des Belgiers Jasper Philipsen geht es am Samstag bei der Vuelta ins große Finale. Tirols Rad-Star Felix Gall fehlt als Siebenter viel auf das Stockerl.

Guijuelo ‒ Der Belgier Jasper Philipsen hat am Freitag im Massensprint die 19. Etappe der Vuelta über 162 km von Rueda nach Guijuelo gewonnen. Der 27-Jährige feierte vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Orluis Aular seinen bereits dritten Sieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt, zum Abschluss am Sonntag in Madrid erhält er noch eine weitere Chance. Insgesamt war es der sechste Vuelta-Etappensieg für den Alpecin-Teamkollegen von Tobias Bayer, bei der Tour de France hält er bei zehn.