Suchaktion im Zillertal: Tourist (20) stolperte über freilaufendes Wallaby

Ein 20-jähriger deutscher Tourist staunte nicht schlecht, als er am Freitag im Zillertal seine abgestürzte Drohne suchte. Auf einer Wiese in Rohrberg stieß er nämlich auf ein unerwartetes Tier – ein freilaufendes Wallaby.

Der Deutsche schlug Alarm, eine Wildtierimmobilisatorin wurde angefordert, berichtet die Polizei. Das scheue Beuteltier aus der Familie der Kängurus konnte jedoch noch nicht eingefangen werden. Auch der zwischenzeitlich ausgeforschte Besitzer beteiligte sich an der Suche.

Die Polizei bittet darum, Sichtungen des abgängigen Wallabys unter der Telefonnummer 059133/7257 zu melden.

„Jecki“ vor wenigen Tagen eingefangen