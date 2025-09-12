Um mehr als 10.000 Euro gebracht: Tiroler wurde Opfer von Betrügern

Über Monate baute eine Internetbekanntschaft Vertrauen zu einem 69-Jährigen auf – und bat schließlich um Geld. Misstrauisch wurde der Mann, als er mehrere tausend Euro für eine Herz-OP überweisen sollte.

Am Freitag erstattete ein 69-Jähriger bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs: Unbekannte hatten ihn um mehr als 10.000 Euro gebracht. Bereits im März 2024 hatte der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land jemanden über eine Online-Plattform kennengelernt. Im Laufe der Wochen und Monate wuchs das Vertrauen.

Schließlich brachten die Unbekannten den Tiroler dazu, einen unteren fünfstelligen Betrag auf ein bulgarisches Konto zu überweisen. Mit dem Geld sollte – so erklärten es die Betrüger – ein Bankkonto „im Zusammenhang mit einer der Täterschaft zustehenden Erbschaft vorfinanziert werden“, hieß es in einer Aussendung der Polizei.