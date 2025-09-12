Überraschungsgast Meloni? Verkehrsgipfel in Tirol wird europäisches Schaulaufen

Freitagabend haben sich die Gerüchte verdichtet, dass die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ebenfalls an der Durchschlagsfeier des 55 Kilometer langen Brennerbasistunnels am Donnerstag in Tirol teilnehmen könnte. Vor dem historischen Moment unterhalb der Brennergrenze kommt es zu einem Verkehrsgipfel mit EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas in Innsbruck.