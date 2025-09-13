Trump empfängt Ministerpräsident von Katar in New York

US-Präsident Donald Trump wird den Ministerpräsident von Katar, Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, am Freitag zu einem Abendessen in New York empfangen. Dies berichtet ein Regierungsvertreter. Der US-Sonderbeauftragte und Trump-Berater Steve Witkoff werde ebenfalls dabei sein.

Zuvor habe al-Thani im Weißen Haus mit Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio gesprochen. Dabei sei es um die Zukunft Katars als Vermittler in der Region und die Zusammenarbeit mit den USA im Verteidigungsbereich gegangen, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person mit.

Israel hatte am Dienstag bei einem Angriff in Katar versucht, die politische Führung der Hamas zu töten. Der Angriff drohte, die von den USA unterstützten Bemühungen um einen Waffenstillstand in dem seit fast zwei Jahren andauernden Konflikt im Gazastreifen zunichtezumachen. US-Präsident Donald Trump hatte sich in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verärgert gezeigt und den Angriff als einseitige Aktion bezeichnet, die weder den Interessen der USA noch Israels diene.

Die Attacke wurde im Nahen Osten und darüber hinaus scharf verurteilt. Sie galt als ein Akt, der die Spannungen in der bereits angespannten Region eskalieren lassen könnte. Trump versicherte Katar, dass solche Angriffe nicht wieder vorkommen würden.