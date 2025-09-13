Schönborn als Jubilar ohne Nachfolger

Vor genau 30 Jahren hat Kardinal Christoph Schönborn das Amt des Wiener Erzbischofs angetreten, seit Beginn dieses Jahres ist er Pension. Sein Jubiläum muss er jedoch ohne fixen Nachfolger feiern, steht eine Entscheidung Roms nach wie vor aus. Nach wie vor hofft an in der Kirchenleitung auf eine Entscheidung noch in diesem Jahr, zumal es unter dem neuen Papst Leo XIV. bereits erste Ernennungen gibt. Einen eindeutigen Favoriten für das Amt gibt es nach wie vor nicht.

Schönborns Rücktritt war im Jänner vom mittlerweile verstorbenen Papst Franziskus angenommen worden, seitdem verwaltet Josef Grünwidl als apostolischer Administrator die Erzdiözese. Eigentlich hatte man dessen Einsetzung als Signal für eine baldige Entscheidung gewertet. Allerdings gestaltet sich die Suche weiter schwierig. Mehrere Kandidaten sollen abgesagt haben. Möglich ist etwa, dass Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler nach Wien wechselt, was aber eine weitere Sedisvakanz nach sich ziehen würde.

Mittlerweile hat das für die Vorbereitung von Bischofsernennungen zuständige Dikasterium in Rom bereits erste Personalentscheidungen getroffen, dabei könnte es sich aber um bereits ältere Vorschläge des zuständigen vatikanischen Dikasteriums für Bischöfe handeln, dessen Präfekt Leo XIV. einst noch unter seinem bürgerlichen Namen Robert Francis Prevost war. Immerhin ist der neue Heilige Vater mit der Situation der österreichischen Kirche gut vertraut.