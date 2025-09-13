Millionen gegen Teuerung
Nicht immer treffsicher: Zu viel wird in Tirol noch mit der Gießkanne gefördert
Mit 161 Millionen Euro hat sich das Land Tirol gegen die Teuerung gestemmt – nicht immer sozial treffsicher.
In einem jetzt vorliegenden Endbericht zu den Anti-Teuerungsmaßnahmen Tirols merkt der Landesrechnungshof kritisch an, dass die Auszahlung von Förderungen vor allem einkommensabhängig und nicht pauschal erfolgen sollen. Nicht immer wurden die 161 Millionen Euro sozial treffsicher eingesetzt.