Kommentar
Die Not macht gemeinsam stark
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Die „soziale Staffelung“ bei der Pensionserhöhung für 2026 klingt gut. Durchgehend gerecht oder fair ist sie damit aber noch lange nicht. Spannend wird, wie entschlossen ÖVP und SPÖ gegenüber den Beamten auftreten.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten