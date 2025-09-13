Kommentar

Die Not macht gemeinsam stark

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Die „soziale Staffelung“ bei der Pensionserhöhung für 2026 klingt gut. Durchgehend gerecht oder fair ist sie damit aber noch lange nicht. Spannend wird, wie entschlossen ÖVP und SPÖ gegenüber den Beamten auftreten.