Stefanie Sargnagel kommt nach Kufstein und berichtet über Reise nach Rojava

Die Wiener Autorin und Zeichnerin Stefanie Sargnagel ist bekannt für ihren unvergleichlichen Humor, den man aus Büchern, Zeichnungen und von Social Media kennt. Am 2. Oktober kommt sie ins Kulturquartier Kufstein.

Kufstein – Sei es ihr jüngstes Buch „Iowa“, ihre unverkennbaren Zeichnungen oder auch ihre äußerst unterhaltsame Social Media Präsenz: Stefanie Sargnagel ist längst fixer Bestandteil der österreichischen Kulturlandschaft. Als Wienerin kennt man sie im Osten Österreichs schon länger, zahlreiche Lesereisen und Auftritte, oft gemeinsam mit anderen KünstlerInnen, führen sie auch regelmäßig aus der Hauptstadt hinaus.

Im Rahmen der beliebten Nachtgespräche wird sie demnächst in Kufstein gastieren – gemeinsam mit drei anderen Frauen berichtet sie über Reise nach Rojava, dem kurdischen Teil Nordostsyriens.

Reisebericht von vier Frauen

Auf der einen Seite romantisiert, von anderen ignoriert hat sich dort eine interessante, feministische Bewegung entwickelt, die unter schwierigsten Bedingungen an gesellschaftlichen Veränderungen arbeitet. Mit von der Partie waren bei der Delegationsreise Wissenschaftlerin und Aktivistin Judith Goetz, die mitunter an der Uni Innsbruck lehrt und forscht. Ebenso Journalistin Muzayen Al-Youssef und Grünen-Politikerin Heidi Sequenz, die auch alle beim Nachtgespräch dabei sein werden.