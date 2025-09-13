Groß angelegte Fahndung im Tiroler Unterland: Mann hatte Ex-Freundin in seiner Gewalt

Anstatt die Frau nach einem Treffen nach Hause zu bringen, fuhr der Mann mit ihr Richtung Deutschland und zerstörte ihr Handy.

Freiheitsentziehung und Sachbeschädigung wirft die Tiroler Polizei einem 41-Jährigen aus Oberbayern vor. Der Mann traf sich am Freitagnachmittag in Tirol mit seiner 40-jährigen Ex-Freundin. Nach dem Treffen bei ihr zu Hause und einer abschließenden Aussprache an einer Tankstelle in Wiesing sollte der Mann die Frau wieder nach Hause bringen.

Stattdessen fuhr er um 17.15 Uhr gegen ihren Willen auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Deutschland. Auf dem Weg beschädigte er das Handy der Frau, sodass es unbrauchbar war. Vorher gelang es ihr laut Polizei allerdings noch, ihre Tochter und deren Partner anzurufen. Die beiden alarmierten die Polizei und lösten einen Großeinsatz aus. 14 Polizeistreifen und ein Hubschrauber rückten zur Fahndung aus.