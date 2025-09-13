Warum Thomas Pichler den Klimawandel in Imst und Landeck sichtbar macht

Meteorologe Thomas Pichler aus Landeck will den Klimawandel in den Bezirken Imst und Landeck sichtbar machen. Dafür wird er vom Förderverein der Sparkasse Imst mit 5.000 Euro unterstützt. Das Projekt wurde vom Rotary Club Imst-Landeck unter Präsident Hans Kreuzer eingereicht.

© Parth