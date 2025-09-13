Finanzielle Unterstützung
Warum Thomas Pichler den Klimawandel in Imst und Landeck sichtbar macht
Meteorologe Thomas Pichler aus Landeck will den Klimawandel in den Bezirken Imst und Landeck sichtbar machen. Dafür wird er vom Förderverein der Sparkasse Imst mit 5.000 Euro unterstützt. Das Projekt wurde vom Rotary Club Imst-Landeck unter Präsident Hans Kreuzer eingereicht.
© Parth
Ein Pilotprojekt analysiert die Wetterdaten jedes einzelnen Ortes in den Bezirken Imst und Landeck seit dem Jahr 1961. Verantwortlich dafür zeichnen einerseits Meteorologe Thomas Pichler. Er will den Klimawandel sichtbar machen.