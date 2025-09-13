Führerschein weg
Mehr als 50 km/h zu schnell: Polizei stoppte Sportwagenfahrer in Osttirol
Ein 58-jähriger Spanier musste am Freitagnachmittag in Osttirol seinen Führerschein vorläufig abgeben. Die Polizei führte auf der Felbertauern Straße (B108) in St. Johann im Walde Geschwindigkeitsmessungen mit einer Laserpistole durch.
Gegen 16 Uhr hielten die Beamten einen Sportwagen an, der die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h um 54 km/h überschritten hatte. Nach Einhebung einer Sicherheitsleistung wurde Anzeige erstattet. (TT.com)