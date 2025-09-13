Am Fahrradhelm gepackt: Unbekannter riss in Imst 13-Jährigen samt E-Bike zu Boden

Imst – Am Freitagabend hat ein Unbekannter einen 13-Jährigen in Imst angegriffen und leicht verletzt. Der Jugendliche saß auf seinem E-Bike, als der Mann ihn an der Zufahrt zum Sportzentrum Imst gegen 22.30 Uhr am Helm packte und samt seinem Rad zu Boden riss.

Gegen 23 Uhr erstattete der Bursche mit einem Zeugen Anzeige bei der Polizei Imst. Das Motiv des Mannes ist unbekannt, eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Kind verletzt, Rad beschädigt

Der 13-Jährige verletzte sich beim Vorfall leicht an der linken Hand und am linken Bein. Sein E-Bike, dessen Wert die Polizei mit einem mittleren fünfstelligen Eurobereich beziffert, wurde stark beschädigt.