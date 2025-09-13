Am Fahrradhelm gepackt: Unbekannter riss in Imst 13-Jährigen samt E-Bike zu Boden
Imst – Am Freitagabend hat ein Unbekannter einen 13-Jährigen in Imst angegriffen und leicht verletzt. Der Jugendliche saß auf seinem E-Bike, als der Mann ihn an der Zufahrt zum Sportzentrum Imst gegen 22.30 Uhr am Helm packte und samt seinem Rad zu Boden riss.
Gegen 23 Uhr erstattete der Bursche mit einem Zeugen Anzeige bei der Polizei Imst. Das Motiv des Mannes ist unbekannt, eine erste Fahndung blieb erfolglos.
Kind verletzt, Rad beschädigt
Der 13-Jährige verletzte sich beim Vorfall leicht an der linken Hand und am linken Bein. Sein E-Bike, dessen Wert die Polizei mit einem mittleren fünfstelligen Eurobereich beziffert, wurde stark beschädigt.
Der Täter hat eine schlanke Statur, ist etwa 25 Jahre alt, trug eine dunkle Sportjacke sowie eine dunkle Schildkappe, ein Nasenpiercing (Septum) und einen auffälligen schwarzen Tunnel im Ohr. Die Polizeiinspektion Imst bittet um Hinweise zur Tat unter 059133/7100. (TT.com)