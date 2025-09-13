- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Auto rief von selbst Hilfe
40 Meter abgestürzt: 24-Jährige kam in Sölden von der Straße ab und blieb auf Radtrail liegen
Das Fahrzeug rief über die „E-Call“-Funktion selbstständig den Notruf.
© ZOOM.TIROL
Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:
Alexander Paschinger
+4350403 3014
Thomas Parth
+4350403 2035
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten