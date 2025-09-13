Teure Lebensmittelpreise

Kampf gegen hohe Preise: Warum Gesetze allein nicht gegen die Teuerung helfen

Stimmt der Rabatt? Die Regierung kündigte eine „Aktion scharf" im Lebensmittelhandel an.
© APA/Techt
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Die Regierung will mit einem Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen im Handel vorgehen und mit einer „Aktion scharf“ Rabatte und Preisauszeichnung unter die Lupe nehmen. Bringt das denn etwas? Der Innsbrucker Handelsexperte Mathias Streicher erklärt, was tatsächlich nötig wäre, um die Teuerung einzudämmen und warum er die öffentliche Preisdiskussion für gefährlich hält.

