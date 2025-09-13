Kampf gegen hohe Preise: Warum Gesetze allein nicht gegen die Teuerung helfen

Die Regierung will mit einem Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen im Handel vorgehen und mit einer „Aktion scharf“ Rabatte und Preisauszeichnung unter die Lupe nehmen. Bringt das denn etwas? Der Innsbrucker Handelsexperte Mathias Streicher erklärt, was tatsächlich nötig wäre, um die Teuerung einzudämmen und warum er die öffentliche Preisdiskussion für gefährlich hält.