40 Jahre „Super Mario“: Ein kleiner roter Installateur erobert die Welt

Sein Gesicht ist seit Jahrzehnten eines der Zugpferde des Nintendo-Universums. Der Italiener mit Schnauzer, der grimmigen Pilzen mit Wonne auf den Kopf hüpft, ist längst eine Ikone der Videospielwelt. Selbst auf der Leinwand fährt der Tausendsassa inzwischen Erfolge ein.