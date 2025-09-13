Der Italiener aus Japan
40 Jahre „Super Mario“: Ein kleiner roter Installateur erobert die Welt
Seine Kombination aus Schildkappe, Latzhose und Schnauzer haben längst Kultstatus erreicht: Kaum eine Figur wird so sehr mit Videospielen verbunden wie Super Mario.
© IMAGO/Stanislav Kogiku
Sein Gesicht ist seit Jahrzehnten eines der Zugpferde des Nintendo-Universums. Der Italiener mit Schnauzer, der grimmigen Pilzen mit Wonne auf den Kopf hüpft, ist längst eine Ikone der Videospielwelt. Selbst auf der Leinwand fährt der Tausendsassa inzwischen Erfolge ein.