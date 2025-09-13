44-jähriger Rennradfahrer in Vomp von Auto erfasst und schwer verletzt

Vomp – Am Samstagvormittag wurde in Vomp ein 44-jähriger Rennradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Der Mann war gegen 11.20 Uhr auf der L222 in nordöstlicher Richtung unterwegs, als er von einem aus einer Gemeindestraße einbiegenden 87-jährigen Autofahrer erfasst wurde.

Der Radfahrer wurde durch den Aufprall von seinem Fahrrad geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde der Mann mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Der Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)