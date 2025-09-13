Lebensrettende Kenntnisse: Erste-Hilfe-Kurs in Assling

Das Rote Kreuz Osttirol bietet einen umfassenden Erste-Hilfe-Kurs in Assling an. Unter dem Motto "16 Stunden für ein Leben" können Interessierte an vier Abenden im September und Oktober lebensrettende Fähigkeiten erlernen und auffrischen.

Assling – Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse erweitern möchten, ist aber auch für Führerscheinanwärter und betriebliche Ersthelfer geeignet. In insgesamt 16 Stunden werden die Teilnehmer in die Grundlagen der Ersten Hilfe eingeführt und lernen, wie sie in Notfallsituationen richtig reagieren können.

Die Schulung findet im Mehrzwecksaal Assling statt und erstreckt sich über vier Termine:

Montag, 22. September 2025

Mittwoch, 24. September 2025

Montag, 29. September 2025

Mittwoch, 1. Oktober 2025

An allen Kurstagen läuft der Unterricht jeweils von 18 bis 22 Uhr, was den Teilnehmern ermöglicht, auch nach der Arbeit daran teilzunehmen.

Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 101,50 Euro. Mitglieder des Roten Kreuzes können von einem ermäßigten Preis profitieren. Detaillierte Informationen zur Preisgestaltung sind direkt beim Roten Kreuz Osttirol erhältlich.