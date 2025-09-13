Krimi in Ungarn: ÖTV-Team zog mit 3:2-Sieg in Davis-Cup-Finalturnier ein

Österreichs Tennis-Männer haben als Außenseiter das Davis-Cup-Finalturnier in Bologna erreicht. Jurij Rodionov führte die ersatzgeschwächte ÖTV-Equipe mit zwei Einzelsiegen erstmals seit 2012 ins Viertelfinale.

Den entscheidenden dritten Punkt zum 3:2-Endstand holte der 26-Jährige am Samstag auf Hartplatz in Debrecen mit einem überzeugenden 6:2,6:1-Erfolg gegen Routinier Marton Fucsovics. Zuvor hatten die Österreicher eine 2:0-Führung nach dem ersten Tag verspielt.

Alexander Erler und Lucas Miedler mussten sich im Doppel Fabian Marozsan/Zsombor Piros mit 6:7(4),6:7(2) geschlagen geben. Lukas Neumayer unterlag im Anschluss im Einzel Piros 5:7,6:7(6). Im Entscheidungsmatch behielt Rodionov vor 3000 Zuschauern in der halbvollen Fönix Arena aber die Nerven.