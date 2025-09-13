Café in Madrid durch Gasexplosion weitgehend zerstört: 25 Verletzte

Madrid – Bei einer Explosion in einem Café in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstag nach spanischen Medienangaben 25 Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Detonation habe sich am Nachmittag im südöstlichen Viertel Vallecas ereignet. Ursache sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, gab die Feuerwehr bekannt.