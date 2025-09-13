Fabio Wibmer im Interview: „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt“

Der Osttiroler Biker und Unternehmer Fabio Wibmer sorgt mit seinen Videos für Klick-Rekorde. Seinem Youtube-Kanal folgen acht Millionen Fans. Der Wahl-Monegasse erweist sich als nachdenklicher Gesprächspartner, dem die Gefahr seines Jobs und die Endlichkeit seines Schaffens durchaus bewusst sind.