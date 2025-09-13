Bundesliga am Samstag
WAC konterte Salzburg aus, Altach verschärfte die LASK-Krise
Der WAC hat RB Salzburg in der sechsten Runde der -Bundesliga die erste Niederlage zugefügt. Die Wolfsberger besiegten den Vizemeister am Samstag vor Heimpublikum 3:1 (2:0).
Blau-Weiß Linz entschied das Kellerduell mit dem GAK 3:0 (2:0) für sich und beförderte die weiter sieglosen Grazer dadurch ans Tabellenende. Altach bezwang den LASK 1:0 (1:0), die Vorarlberger zogen damit an Punkten mit den zweitplatzierten Salzburgern gleich.
Am Sonntag empfängt Tabellenführer Rapid die WSG Tirol. Meister Sturm Graz hat die Wiener Austria zu Gast, Ried trifft daheim auf Hartberg.