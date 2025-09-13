WAC konterte Salzburg aus, Altach verschärfte die LASK-Krise

Der WAC hat RB Salzburg in der sechsten Runde der -Bundesliga die erste Niederlage zugefügt. Die Wolfsberger besiegten den Vizemeister am Samstag vor Heimpublikum 3:1 (2:0).

Blau-Weiß Linz entschied das Kellerduell mit dem GAK 3:0 (2:0) für sich und beförderte die weiter sieglosen Grazer dadurch ans Tabellenende. Altach bezwang den LASK 1:0 (1:0), die Vorarlberger zogen damit an Punkten mit den zweitplatzierten Salzburgern gleich.