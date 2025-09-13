Mama-Momente für die Ewigkeit festhalten: „Brauche Emotionen und keine erstarrten Menschen“

Sie lebte einst den Traum vieler Mädchen und junger Frauen: Nicola Ella Kaspar war als Model in der ganzen Welt unterwegs. Inzwischen hat die 37-Jährige die Seiten gewechselt: Die Familientherapeutin hat sich als Fotografin selbstständig gemacht und legt ihren Fokus auf Mutter-Kind-Beziehungen.