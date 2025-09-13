18-Jährige in Volders von ausschlagendem Pferd getroffen und verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde in Volders eine 18-Jährige von einem Pferd getreten und dabei verletzt. Eine andere Frau hatte die Stute vor dem Stall angehängt, als die 18-Jährige versuchte, am Pferd vorbei in den Stall zu gehen. Dabei dürfte sie das Pferd berührt haben, das erschrak und nach hinten ausschlug.