Ins Krankenhaus gebracht
18-Jährige in Volders von ausschlagendem Pferd getroffen und verletzt
Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde in Volders eine 18-Jährige von einem Pferd getreten und dabei verletzt. Eine andere Frau hatte die Stute vor dem Stall angehängt, als die 18-Jährige versuchte, am Pferd vorbei in den Stall zu gehen. Dabei dürfte sie das Pferd berührt haben, das erschrak und nach hinten ausschlug.
Die 18-Jährige wurde mit den Hufen im Bereich des Oberkörpers getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)