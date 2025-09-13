Erstes Auswärtsspiel, erster Sieg: Schwazer Handballer schrieben an

In einem wahren Krimi setzten sich die Schwazer Handballer am Samstag bei Bärnbach/Köflach mit 25:24 durch und holten in Runde zwei der HLA-Meisterliga den ersten Saisonsieg. Und Schwaz steht für enge Duelle: Zum Auftakt hatte die Truppe von Trainer Christoph Jauernik nämlich eine knappe 28:29-Heimniederlage gegen Linz kassiert. Gestern bewies Schwaz Moral und drehte einen 9:11-Pausenrückstand.

„Wir sind natürlich sehr froh, dass wir hier heute gleich den ersten Sieg im ersten Auswärtsspiel landen konnten. Insgesamt war es in der ersten Halbzeit in der Offensive ein bisschen wenig Durchschlagskraft. Da haben wir dann nachjustieren können, eigentlich schon Ende der ersten Hälfte, dann aber vor allem in der zweiten Hälfte“, bilanzierte Schwaz-Trainer Christoph Jaunernik erleichtert. Filip Peric (sechs Tore), Petar Medic sowie Lukas Prader (beide vier Tore) waren die Schwazer Toptorschützen. (TT.com)