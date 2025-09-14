Immer mehr überaltrige Schüler in Österreichs Klassen

In Österreich sind immer mehr Schülerinnen und Schüler deutlich älter als der Großteil ihrer Klassenkollegen, zeigt die aktuelle Ausgabe der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". In den Volksschulen ist zwischen 2015 und 2023 der Anteil "überaltriger" Kinder und Jugendlicher, die mindestens zwei Jahre älter sind als in dieser Klassenstufe vorgesehen, von 4,1 auf 5,8 Prozent gestiegen. In den Mittelschulen und AHS-Unterstufen gab es ein Plus von 6,5 auf 9,1 Prozent.

In anderen Ländern ist der Anteil überaltriger Schüler deutlich geringer, im Schnitt der 32 OECD-Länder mit verfügbaren Daten waren es nur 2 bzw. 3,8 Prozent. Hauptgrund für überaltrige Schüler - die OECD nennt sie "überalt" - ist laut Studie in beinahe allen untersuchten Ländern das Sitzenbleiben. Dabei sind in vielen davon Klassenwiederholungen gar nicht mehr vorgesehen bzw. kommen in der Praxis nicht vor, stattdessen wird laut der OECD-Studie bei Schülern mit Lernrückständen auf Unterstützungsmaßnahmen wie Nachhilfe oder Sommerschulen gesetzt. Weitere Faktoren für überaltrige Schüler können ein späterer Schuleintritt oder spezielle Integrationsklassen für neu ins Land gekommene Schüler mit Migrationshintergrund sein.

In Österreich waren zuletzt in der Volksschule rund die Hälfte und in den Mittelschulen bzw. AHS-Unterstufen ein Drittel der überaltrigen Schüler Repetenten. Der Rest der Gruppe verteilt sich auf Kinder, die nach der Einstufung in die Vorschule ein zusätzliches Jahr in der Volksschule verbringen, oder Quereinsteiger, die einer eigentlich für jüngere Schüler vorgesehenen Klasse zugeteilt werden.

Seit der Einführung der separaten Deutschförderklassen bzw. -kurse ab 2018/19 müssen mehr außerordentliche Schüler als früher wegen Problemen mit der Unterrichtssprache eine Klasse ein- oder auch zweimal wiederholen. Seit 2018/19 sind die Deutschkenntnisse außerdem ein Kriterium für die Schulreife, dementsprechend sind Kinder mit einer anderen Umgangssprache auch in den Vorschulklassen überrepräsentiert. Zuletzt wurden rund 49.000 der rund 1,2 Mio. Schüler als außerordentlich eingestuft.

Die OECD hebt indes in ihrer Studie die negativen Auswirkungen von Klassenwiederholungen hervor: Repetenten haben demnach tendenziell eine negativere Einstellung zur Schule, erbringen schlechtere Leistungen, brechen häufiger die Schule ab und erreichen seltener einen Matura- oder Hochschulabschluss. Für das Lehrpersonal könne der Unterricht in einer Klasse mit großer Altersbandbreite wegen der Unterschiede bei Niveau und Reife "eine Herausforderung" darstellen.