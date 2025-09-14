Volvo kehrt vorsichtig auf die Messebühne zurück: Vom EX60 gibt es nur eine Silhouette

Star des schwedischen Messe-Auftritts ist die stattliche Coupé-Limousine ES90. Der schafft bis zu 700 Kilometer Reichweite mit einem 106-kWh-Akku.

Für längere Zeit hat sich Volvo von internationalen Fahrzeugmessen ferngehalten: Offenbar rechnete sich für die Schweden nicht der Aufwand für den Stand, verglichen mit der Außenwirkung. Volvo ging also antizyklisch vor, forcierte Weltpremieren im Alleingang, abseits von Auto-Ausstellungen. In diesem September ist einiges, aber nicht alles anders. Zwar kehrte Volvo zurück zur IAA, in diesem Fall zur IAA Mobility in München, die zum dritten Mal nach den Jahren 2021 und 2023 stattfindet. Aber: Die erwünschte Weltpremiere geht nicht über die Bühne. Während Mercedes und BMW ihre vollelektrischen Midsize-SUV-Neuheiten GLC und iX3 dem Rampenlicht überlassen, ist vom EX60 nur eine Silhouette auf einem großen Display zu sehen. Und von Volvo ist zu vernehmen: Die Enthüllung des Fahrzeugs, einzuordnen als Pendant zum erfolgreichen XC60, werde Mitte Jänner erfolgen, also erst in vier Monaten.

Zahlreiche Neuheiten im laufenden Jahr

Ganz offensichtlich haben die Volvo-Verantwortlichen genug von Neuheiten in diesem Jahr, das mit der Markteinführung des Oberklasse-Duos EX90 und XC90 (Facelift) begann und mit dem überarbeiteten XC60 sowie dem Derivat EX30 Cross Country eine Fortsetzung fand. Vorläufiger Höhepunkt: die fünf Meter lange Coupé-Limousine ES90. Mit deren Produktion hat Volvo kürzlich begonnen – und zwar in China.

Den ES90 bietet Volvo wahlweise als Hecktriebler oder als Allradler an, die Reichweite beträgt bis zu 700 Kilometer. © Markus Höscheler

Das noble Modell verfügt über die 800-Volt-Schnellladetechnik und ist mit größeren Speichern belegt, um ordentliche Reichweiten zu ermöglichen. Das Basismodell agiert mit einem Elektromotor, der 333 PS leistet und 480 Newtonmeter maximales Drehmoment stemmt. Für eine Reichweite von 647 Kilometern sorgt ein 92-kWh-Akku.

Größer ist der Speicher bei den beiden Allrad-Ausführungen des ES90: Der Twin Motor ist mit einem 106-kWh-Speicher und zwei E-Motoren (Allradantrieb) unterwegs, die zusammen 449 PS leisten und 670 Nm Drehmoment stemmen. Die Performance-Version setzt noch was drauf: 680 PS und 870 Nm Drehmoment. Dieses Kraftpaket stürmt in vier Sekunden von null auf 100 km/h. Beachtlich ist außerdem die Reichweite: bis zu 700 Kilometer.

Neues Volvo-Modell ab 69.990 Euro