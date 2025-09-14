Erlitt Schädeltrauma
Bangen nach schwerem Trainingssturz: Italienischer Abfahrer im Koma
Matto Franzoso kam im Training schwer zu Sturz.
Das Trainingslager der Speed-Spezialisten in Chile wurde am Freitag von einem schweren Sturz überschattet. Der Italiener Matteo Franzoso erlitt dabei ein Schädeltrauma und wurde nach der Erstversorgung auf der Piste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Santiago geflogen.
Dort versetzten die Ärzte den 25-Jährigen, der im Weltcup bislang zweimal in die Punkte fuhr, in ein künstliches Koma. Über seinen genauen Gesundheitszustand will der italienische Skiverband in den kommenden Stunden informieren. (TT.com)