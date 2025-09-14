Italiener Franzoso nach Sturz im Koma: Neue Details zum Unfallhergang veröffentlicht
Das Trainingslager der Speed-Spezialisten in Chile wurde am Freitag von einem schweren Sturz überschattet. Der Italiener Matteo Franzoso erlitt dabei ein Schädeltrauma und wurde nach der Erstversorgung auf der Piste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Santiago geflogen.
Dort versetzten die Ärzte den 25-Jährigen, der im Weltcup bislang zweimal in die Punkte fuhr, in ein künstliches Koma.
Neue Informationen gibt es zum Unfallhergang: Fronzoso soll laut Gazzetta dello Sport nach einem Sprung gestürzt und unter einem Sicherheitsnetz durchgerutscht sein. Dort prallte er gegen einen Windschutz. Wie raceskimagazine.it berichtet, ist der Zustand des Speed-Spezialisten kritisch, seine Eltern sollen sich auf dem Weg nach Chile befinden. (TT.com)