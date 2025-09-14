Kleinbus stand in Vollbrand: Inntalautobahn im Unterland kurzzeitig gesperrt

Ein technischer Defekt dürfte den Brand am Samstagabend bei Kramsach verursacht haben. Die Feuerwehr konnte eine Gasflasche im Kleinbus rechtzeitig bergen und so eine Explosion verhindern. Verletzt wurde niemand.

Ein Kleinbus brannte am Samstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Unterland komplett aus. Die Insassen, ein Paar aus Bayern, wurden gegen 21.30 Uhr von anderen Autofahrern mit Lichthupe auf den Brand aufmerksam gemacht. Sie konnten bei der Auffahrt Kramsach in Fahrtrichtung Innsbruck noch rechtzeitig am Pannenstreifen stehenbleiben und flüchten, berichtet die Polizei.

Gasflasche rechtzeitig geborgen

Sofort danach stand der Kleinbus in Vollbrand. Das Feuer griff kurze Zeit später auch auf die Lärmschutzwand über. Die Feuerwehren Kramsach, Radfeld und Brixlegg wurden mit rund 60 Mann alarmiert. Da im brennenden Auto eine Gasflasche gelagert war, wurde die A12 in Richtung Innsbruck eine halbe Stunde lang gesperrt. Die Einsatzkräfte konnten die Flasche rechtzeitig bergen und kühlen und damit eine Explosion verhindern.