Auto stürzte in Silz zehn Meter ab: Zwei Frauen verletzt

Bei einem Autoabsturz wurden am Samstagnachmittag in Silz zwei Frauen verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die 78-jährige Lenkerin kurz vor 14 Uhr auf der Gemeindestraße nach St. Petersberg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam sie in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto hob bei der steilen Böschung ab, flog rund zehn Meter durch die Luft und streifte dann eine Betonsäule, bevor es zum Stillstand kam.