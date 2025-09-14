Verdächtiger geständig

27-Jähriger drang in Tannheim in Haus ein und stahl Geld

In der Nacht auf Samstag ist ein 27-jähriger Mann in ein Einfamilienhaus in Tannheim eingedrungen. Der Portugiese kam laut Polizei gegen 1.30 Uhr über die Garage in die Wohnräume. Er durchsuchte sie und stahl aus Geldtaschen einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Die Polizei konnte den Verdächtigen ausforschen, er ist geständig. In seiner Unterkunft fand man das gestohlene Geld. Es wurde an den Besitzer zurückgegeben. (TT.com)

