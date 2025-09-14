Große Katastrophen-Einsatzübung des Roten Kreuzes in Reutte

Jährlich bildet das Landesrettungskommando zusammen mit den Bezirksstellen Rot-Kreuz-MitarbeiterInnen zu KatastrophenhelferInnen aus. Am Wochenende vom 13. bis 14. September wird der Bezirk Reutte zum Zentrum einer großangelegten Katastrophen-Einsatzübung des Roten Kreuzes Tirol. Gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen trainieren 91 Sanitäterinnen und Sanitäter für den Ernstfall.