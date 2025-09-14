Ausbildung zum Katastrophenhelfer
Große Katastrophen-Einsatzübung des Roten Kreuzes in Reutte
Am Samstag wurde am Plansee ein Schiffsbrand simuliert.
© Liebl Daniel
Jährlich bildet das Landesrettungskommando zusammen mit den Bezirksstellen Rot-Kreuz-MitarbeiterInnen zu KatastrophenhelferInnen aus. Am Wochenende vom 13. bis 14. September wird der Bezirk Reutte zum Zentrum einer großangelegten Katastrophen-Einsatzübung des Roten Kreuzes Tirol. Gemeinsam mit anderen Einsatzorganisationen trainieren 91 Sanitäterinnen und Sanitäter für den Ernstfall.
Übung für Schiffsbrand am Plansee
Das zweitägige Seminar setzt sich aus 17 verschiedenen Einsatzübungen in enger Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren, der Polizei, der Wasserrettung, der Bergwacht und der Bergrettung zusammen. (TT.com)